Vughtse zingende professor jaagt droom Martin Luther King jr. na; op dag inauguratie Biden brengt hij ‘Hope’ uit

Van Jazz in Duketown tot Koningsdag; organisa­ties doen toch poging ondanks corona

7:10 DEN BOSCH - Grote groepen mensen die zich tijdens Koningsdag in de Bossche binnenstad verdringen in en bij de cafés. Een maand later tijdens Jazz in Duketown op Parade zij aan zij staan bij een podium met artiesten. Het lijkt onhaalbaar en ondenkbaar. De organisatoren bespreken deze maand met de gemeente wat wel kan.