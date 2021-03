Vuurwapen gevonden in IJzeren Vrouw: ‘Agenten hoorden een plons’

DEN BOSCH - Een 40-jarige Bosschenaar zat dinsdagmiddag nog opgesloten in verband met onderzoek rond een vuurwapen dat maandagavond is gevonden in de Bossche IJzeren Vrouw. Een 32-jarige vrouw die met de man werd aangehouden is in vrijheid gesteld.

Volgens een woordvoerder van de politie kreeg de politie informatie dat de Bosschenaar mogelijk een vuurwapen had en betrokken zou zijn geweest bij een eerder gepleegde mishandeling. Hij werd maandagavond vlakbij de IJzeren Vrouw gecontroleerd op vuurwapenbezit. Tijdens die controle hoorden agenten een plons, toen de vrouw even bij het water was.

Duikteam

Een duikteam van de politie heeft vervolgens op die plek gezocht en trof daar een handvuurwapen aan. De vrouw bleek een patroonhouder te hebben. In woning van de vrouw vonden agenten onder meer vuurwapenpatronen en een kogelwerend vest.

Zij is na verhoor in vrijheid gesteld, maar zij is voorlopig nog verdachte.