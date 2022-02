Vuurwerkschade in Den Bosch valt hoger uit dan vorig jaar: 186 afvalbakken opgeblazen

UPDATE / VIDEO Vijf keer celstraf in zaak groepsver­krach­ting Den Bosch, mannen moeten twee en drie jaar zitten

DEN BOSCH - Bosschenaar Boy M. (20) moet twee jaar de cel in voor een groepsverkrachting in 2019. Zijn net iets oudere vrienden Faycal J. (21), Jordy van E. (21), Marco H. (21) en Haydar A. (26) moeten drie jaar in de cel. Dat blijkt uit de uitspraken van de rechtbank in Den Bosch.

