Vuurwerkschade in Vught is 10.000 euro en daar komen de kosten voor het station nog bij

VUGHT/DEN BOSCH - De afgelopen jaarwisseling heeft in Vught zo'n tienduizend euro vuurwerkschade aan verkeersborden en lantaarnpalen opgeleverd. Dat bedrag is exclusief de schade die aan het station in Vught is ontstaan. In de gemeente Den Bosch moet de rekening nog worden opgemaakt.