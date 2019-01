Vuurwerkvlekken op de auto; half uur in de rij bij de autowasstraat

Enkele straten tot 14.30 uur zonder water na gesprongen waterlei­ding in Vught

2 januari VUGHT - In de Bremlaan in Vught is woensdagochtend vroeg een waterleiding gesprongen. Hierdoor zitten meerdere huizen in de omgeving zonder water. Brabant Water is ter plaatse om de leiding te repareren, maar dit kan nog enkele uren duren.