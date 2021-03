Vuurzee bij zeer grote industriebrand in Den Bosch, NL-Alert verzonden in verband met rook

Bosschena­ren mogen (eindelijk) weer shoppen: ‘Even het stofje voelen, dat was wel even geleden’

3 maart DEN BOSCH - Het is een beeld dat veel Bosschenaren de afgelopen maanden hebben moeten missen in het centrum: winkelend publiek zeulend met tassen van bijvoorbeeld kleding-, schoen- en parfumeriezaken. Deze woensdag mochten winkels in Nederland weer open. Weliswaar op afspraak, maar toch. Het is in ieder geval iets.