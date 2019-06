VVD Den Bosch: Burgerzaken liever in de ochtend dan avond dicht

Inzame­lings­ac­tie Avans hogeschool: 15.000 petflessen in 3,5 maand

13:37 DEN BOSCH - De actie van Avans Hogeschool om petflessen apart in te zamelen heeft in de eerste 3,5 maand in totaal 15.000 petflessen opgeleverd. Omgerekend komt dat volgens de school neer op 250 flesjes per dag.