VVD Den Bosch schuift wethouder Hoskam opnieuw aan de kant

Van een jong bos naar een petitie en een oproep en harde kritiek: ‘Bouw niet in het Prins Hendrik­park’

21 juni DEN BOSCH - Woontorens van 48, 54 en 60 meter hoog met in totaal 180 woningen in het Bossche Prins Hendrikpark aan de IJzeren Vrouw. Bijna 2.200 inwoners gruwen alleen al van de gedachte en tekenden een petitie tégen de plannen van de gemeente. Die petitie is maandagavond overhandigd en ging gepaard met verschillende oproepen en snoeiharde kritiek aan het adres van verantwoordelijk wethouder Roy Geers.