VVD Den Bosch wil blauwe zone behouden

75 JAAR BEVRIJDING Na 600 kilometer fietsen herdenken Bosschena­ren bevrijding door Wales: hoe een vlammetje in Den Bosch de ogen gaat openen

6:44 PONTYPRIDD - De woorden uit het gedicht For the fallen van Laurence Binyon waaieren uit over Wales. ,,We will remember them”, herhalen de omstanders van het monument van het Welch Regiment, hoog boven de stad Pontypridd. Zo’n vijfentwintig kilometer van Cardiff staan hier op deze zaterdag tientallen mensen voor een indrukwekkende herdenking.