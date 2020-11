VVD voelt zich niet serieus genomen over opvolger VVV, ‘met kluitje in het riet gestuurd’

DEN BOSCH - Tot twee keer toe nadrukkelijk vragen hoe het staat met de opvolger van de VVV in Den Bosch en dan ontdekken dat er al een kant en klaar plan ligt. Fractievoorzitter Ralph Geers van de VVD hoorde tot zijn grote verbazing dat er al vóór de zomer een plan bij het college van B en W is ingediend.

,,Daar is tot nu toe door B en W met geen woord over gerept. Wij zijn met een kluitje in het riet gestuurd’’, reageert Geers die aankondigt zo snel mogelijk duidelijk te willen of te eisen.

Samenwerking VVV opgezegd

Per 1 januari moet Bossche Partners, een samenwerking van verschillende partijen (onder meer horeca, ondernemers, cultuur en hotelwezen) de VVV opvolgen. En de toekomst van de stad schetsen. De samenwerking met de VVV is per 1 januari opgezegd, de 340.000 euro subsidie voor die club wordt gebruikt voor Bossche Partners.

Onbevredigend

De VVD is een van de vele partijen in de gemeenteraad die wil weten hoe het er voor staat en stelde daar inmiddels al twee keer vragen over. Omdat de antwoorden in september op de eerste serie vragen voor de partij onbevredigend waren, volgde nieuwe vragen. Die moeten nog door het college beantwoord worden.

Grote verbazing

Volledig scherm Ralph Geers (VVD Den Bosch) © Jan Zandee Dinsdagavond tijdens de eerste zitting over de effecten van corona op de Bossche samenleving hoorde Geers tot ‘grote verbazing’ dat er dus al voor de zomer door initiatiefnemers een plan ingediend is. ,,Een plan om Den Bosch 365 dagen per dag te promoten’’, aldus Jeroen Dona, Libéma-directeur Brabanthallen en een van de plannenmakers.



Tot nu toe heeft het college met geen enkel woord over dat plan gerept. De antwoorden en andere mededelingen van B en W reppen alleen over gesprekken met betrokken partijen om de organisatie op poten te zetten. Geers: ,,Dat snap ik dan nog wel, omdat er ook gekeken moet worden naar de uitvoering. Maar wees gewoon eerlijk en duidelijk en zeg ook dat er een plan ligt.’’

Zeg dat dan

De VVD wil duidelijkheid en snelheid omdat het zich zorgen maakt over de tijd vanaf 1 januari, als de VVV gestopt is. ,,Waar moeten de bezoekers aan Den Bosch dan bijvoorbeeld terecht voor stadsplattegronden en kaartjes voor musea. We hebben als gemeenteraad bovendien met het college afgesproken dat Bossche Partners op 1 januari zou beginnen.’’ Dat er door corona vertraging is, kan Geers zich nog wel voorstellen. ,,Maar dan weer: zeg dat dan.’’

Druk er op houden

B en W moeten van Geers aan de slag. De VVD komt, waarschijnlijk met een aantal andere partijen, tijdens de raadsvergadering van dinsdag 10 november met een voorstel ’om de druk er op te houden’. ,,Ik heb het plan niet gezien en kan er dus ook niets over zeggen, maar er moet nu toch wel iets gebeuren.’’

Vergeten?

Waar Geers vooral ook duidelijkheid over wil is een nieuw online platform voor Den Bosch. ,,Het lijkt er op dat het college dat vergeten is. Er is nu bezoekdenbosch.nl, maar we weten niet of dat van de VVV zelf is en we dat kunnen blijven gebruiken.’’