VVD Vught: ‘Bouwen, bouwen, bouwen maar niet kappen, kappen, kappen!’

VUGHT - Is 1045 nieuwe woningen bouwen in Vught tot aan 2030 voldoende? De Vughtse politieke partijen denken van niet en willen meer bouwen. Met name voor starters en ouderen.

De 1045 woningen is gebaseerd op een prognose van de provincie. ,,Wij willen meer bouwen. Appartementen, rijtjeshuizen, tiny houses en snel te realiseren woonvormen. Vooral betaalbare koop en sociale huur voor starters, middeninkomens en ouderen”, aldus burgerlid Femke van de Ven van PvdA-GroenLinks donderdagavond tijdens de raadscommissie.

Trendbreuk

Op de agenda stond de startnotitie Woonvisie. Volgens SP’er Dani Smith is het tijd voor een ‘trendbreuk’ in Vught. ,,Jongeren krijgen geen eerlijke kans in Vught”, verklaarde hij. ,,Vught vergrijst, dat is logisch als er geen woningen zijn waar jongeren zich kunnen vestigen. En er is in Vught sprake van klasse segregatie. Het centrum is voor veel mensen (financieel gezien) niet toegankelijk.”

Quote Extra inwoners kunnen bijdragen aan de vitaliteit en financiële positie van ons dorp Jan-Willem Verlijsdonk, D66 Vught

Jan-Willem Verlijsdonk (D66) vindt dat Vught alle kansen om te bouwen moet aangrijpen. ,,Extra inwoners kunnen bijdragen aan de vitaliteit en financiële positie van ons dorp, geven reuring en dragen bij aan een gezond verenigingsleven.”

Zorgpark Voorburg

VVD’er Albert Verlinde riep op te ‘bouwen, bouwen, bouwen maar vooral niet te kappen, kappen, kappen’. ,,Dus bouwen met respect voor het groen. Wij zien ongekende mogelijkheden op Zorgpark Voorburg. Alles wat wij vinden, kan daar samenkomen. Daar ligt een kans die we niet mogen laten schieten.”

Quote Denk ook aan de mogelijk­heid tot het splitsen van bestaande woningen Bregje Peijnenburg, Gemeentebelangen

Wethouder Fons Potters meldde dat Vught onderzoekt of er, net zoals in Boekel, ook in Vught woningen kunnen worden gebouwd onder de twee ton. ,,Het CDA is voor kleinere kavels en gestapelde bouw", aldus Rutger Jans.

Kantoorpanden

Bregje Peijnenburg van Gemeentebelangen noemde het plan aan de Wolfskamerweg, waar twee kantoorpanden plaatsmaken voor 45 appartementen - waarvan 18 betaalbare, 18 middeldure en 9 dure woningen - een gezonde mix. ,,En denk ook aan de mogelijkheid tot het splitsen van bestaande woningen.”

Online peiling

De inwoners van Vught kunnen nog tot en met 28 april via een online peiling hun mening geven over wonen in hun dorp en op een digitale kaart aangeven op welke plekken in Cromvoirt, Helvoirt en Vught wonen echt aandacht vraagt. ,,Voor de zomer kom ik bij u terug met een concept woonvisie", aldus wethouder Potters.