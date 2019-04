VVV infopunt in DePetrus in Vught wordt vrijdag officieel geopend

Berlicumse stichting tien jaar actief in Myanmar

14:31 BERLICUM/DEN BOSCH - Het land verkennen en vakantie vieren. Dat was wat Frans Dirks voor ogen had met zijn bezoek aan Myanmar. Maar cycloon Nargis gaf zijn verblijf een totaal andere wending. Het was het begin van de Berlicumse Stichting World Child Care dat zondag 5 mei in Den Bosch het 10-jarig bestaan viert.