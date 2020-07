VVV kan huur de Moriaan niet meer betalen, directeur Rein de Laat: ‘Het lukt niet omdat subsidie stopt’

DEN BOSCH - De VVV weg uit De Moriaan aan de Bossche Markt. Het lijkt ondenkbaar dat je vanaf 1 januari volgend jaar niet meer terecht kunt in dit 13eeuwse rijksmonument dat eigendom is van de gemeente. Toch houdt Rein de Laat, directeur van de VVV Noordoost-Brabant daar ernstig rekening mee. ,,Door het stoppen van de gemeentelijke subsidie kunnen we het ons niet meer veroorloven.’’

Vanuit zijn kantoor heeft Rein de Laat door een glazen wand uitzicht op de winkel waar je terecht kunt voor Bossche souvenirs en vooral voor informatie over de toeristische trekpleisters in Den Bosch en regio. Wandelen, fietsen, varen, shoppen, overnachten. Na de coronasluiting ziet De Laat weer aardig wat mensen over de vloer komen.

90.000 euro per jaar

De Laat denkt er liever niet over na dat de bezoekers over een half jaar voor een gesloten deur staan. Maar hij doet dat wel. Want hij kan niet om de cijfers heen. De gemeente heeft al een tijdje geleden aangekondigd dat een einde komt aan de jaarlijkse subsidieregeling van 340.000 voor ‘zijn’ VVV Noordoost-Brabant. Het werd tijd voor ‘een nieuwe krachtige marketingorganisatie met meer slagkracht’. Het is nog niet duidelijk welk kant het opgaat. Maar de VVV kan straks de jaarlijkse huur van 90.000 euro niet betalen omdat de subsidie vervalt.

Volledig scherm Rein de Laat. © Marc Bolsius

Driekwart via de balie

Hoe erg is dat? De Laat: ,,Heel erg. Op deze locatie komen jaarlijks zo’n 200.000 bezoekers voor informatie. Jaarlijks is de winkelomzet ongeveer een half miljoen. Daar komt een paar ton bij dankzij een percentage van verkochte arrangementen die de VVV heeft ontwikkeld. De winkel is vooral een belangrijke vraagbaak. Niet alleen voor toeristen, maar ook voor Bosschenaren die hier aankloppen voor informatie als ze iets in de stad willen doen met bezoekers die de stad niet kennen. Vooral ouderen verkiezen onze baliemedewerkers boven onze website die jaarlijks een miljoen bezoekers lokt. We verkopen dan zo’n 20.000 stadswandelingen waarvan ruim driekwart via de balie.’’

Vrijwilligers

Het heeft de sterke voorkeur van De Laat dat het bezoekerscentrum waar zo’n 25 vrijwilligers werkzaam zijn in de Moriaan blijft. Dat geldt niet voor het kantoorgedeelte met een tiental betaalde werknemers. ,,Wat mij betreft kan het kantoor verhuizen naar een goedkopere locatie. Maar wat nu op de begane grond is gevestigd zou hier moeten blijven. Daar pleit ik al een hele tijd voor bij de gemeente. Het is nog te vroeg om te zeggen hoe groot de kans is dat het lukt.’’

Coronaregels

Net als in Den Bosch is de VVV Breda ook gevestigd in de binnenstad. Die vestiging is onlangs voorgoed gesloten, omdat de winkel is niet langer rendabel is. Volgens De Laat geldt dat niet voor de vestiging in Den Bosch. ,,De VVV Noordoost-Brabant is financieel gezond. Door de coronaregels waren we enkele maanden gesloten. Dat betekende in deze belangrijke periode zo’n drie ton omzetverlies. Door het niet afsluiten van arrangementen liepen we 2,5 ton omzet mis. Maar er is weer behoorlijk wat aanloop.’’

De Laat zou natuurlijk zelf kunnen kijken naar een goedkopere locatie voor de VVV. Maar dat doet hij niet. ,,Ik heb gevoelsmatig hoop op een goede afloop. En bovendien ken ik geen geschikte betaalbare locatie in de stad.’’

Volledig scherm Ingang van de VVV-vestiging in Den Bosch. © Marc Brink/BD