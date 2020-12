VVV verhuist vanuit De Moriaan naar Boxtel: ‘Het doet pijn om het pand te verlaten’

DEN BOSCH - Het regiokantoor VVV-Noordoost-Brabant verruilt eind deze maand De Moriaan aan de Bossche Markt voor een kantorenpand in Boxtel. ,,We gaan daar vanaf volgende maand werken voor vijftien gemeenten. Het pand heeft geen publieksfunctie zoals De Moriaan.’’ Dat zegt Rein de Laat, directeur van VVV-Noordoost-Brabant.

,,Het doet pijn om een pand uit 1224 te verlaten terwijl je als marketingorganisatie al jaren verbonden bent met de waardevolle historie van de stad’’, zegt De Laat.

‘Goed in allerlei lijstjes’

De gemeente heeft al een tijdje geleden aangekondigd dat er een einde komt aan de jaarlijkse subsidieregeling van 340.000 euro voor de VVV Noordoost-Brabant. Volgens de gemeente is het tijd voor ‘een nieuwe krachtige marketingorganisatie met meer slagkracht’.

De gemeente liet geruime tijd geleden weten dat er ‘behoefte is om al het moois meer in de etalage te zetten’ met het motto ‘Wie kiest wordt gekozen’. ,,,We doen het goed in allerlei lijstjes, maar op het gebied van citymarketing steken we er niet bovenuit en mogen we niet op onze lauweren rusten om de positie te behouden en nieuwe kansen te pakken’’, aldus de gemeente.

Volledig scherm Rein de Laat. © Marc Bolsius

‘Verbinden met de regio’

Het is nog niet duidelijk hoe de gemeente zichzelf nu op toeristisch gebied wil verkopen. Maar de beslissing van de gemeente Den Bosch heeft er wel toe geleid dat de Laat op zoek ging naar een andere locatie waar hij met zo’n tien medewerkers aan de slag gaat. ,,Het is niet gelukt om een geschikt gebouw te vinden in Den Bosch. Via onder meer Uden en Sint-Oedenrode zijn we uitgekomen in Boxtel’’, aldus De Laat die benadrukt dat vijftien gemeenten (voorlopig) doorgaan met het subsidiëren van de regionale VVV.

Er zijn ook zogenaamde dienstverleningsovereenkomsten gesloten met gemeenten. Het is niet duidelijk in hoeverre de regionale VVV nog actief zal zijn voor de gemeente Den Bosch. ,,We gaan kijken hoe we de stad met de regio kunnen verbinden’’, zegt De Laat.

Toeristische toekomst

De directeur zei eerder in het Brabants Dagblad dat in De Moriaan jaarlijks zo’n tweehonderdduizend bezoekers komen voor informatie. Volgens De Laat is de winkel in het gebouw vooral een belangrijke vraagbaak. Niet alleen voor toeristen, maar ook voor Bosschenaren die hier aankloppen voor informatie als ze iets in de stad willen doen met bezoekers die de stad niet kennen. Er is ook van alles te koop. Wat daarmee gaat gebeuren? ,,We hebben de gemeente gevraagd of er interesse is. Maar dat is niet het geval.’’

Volgens een woordvoerder van de gemeente wordt vandaag meer bekend over de toeristische toekomst. Zeker is het 13de eeuwse monumentale gebouw eerst moet worden aangepast om te voldoen aan de hedendaagse wensen en die van de nabije toekomst. De houten vloerbalken moeten worden aangepakt.

Koetshuis

,,Het is de bedoeling dat mensen een poosje voor toeristische informatie terecht kunnen in het voormalige koetshuis van het Noordbrabants Museum. Mensen worden te woord gestaan zoals ze dat gewend zijn’’, aldus de woordvoerder. Volgens haar is het de bedoeling dat deze opzet wordt voortgezet in de aangepaste Moriaan. Onduidelijk is in hoeverre de organisatie afwijkt van de VVV.