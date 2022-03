Waar blijven extra ogen en oren in buurt? Gemeente hoopt op uitbreiding van buurtpreventieteams

De kogels en luchtalarm in Kiev ontvlucht: Natalia in Den Bosch nu een veilige haven voor Oekraïns gezin

DEN BOSCH - Natalia Vorontsova, Oekraïnse van oorsprong. Ze woont al 22 jaar in Den Bosch en is account manager. Een paar weken terug rinkelde de telefoon zeer ongeduldig en indringend. Vrienden uit Kiev aan de lijn. Zware schietgeluiden en het luchtalarm waren door de telefoon hoorbaar. Paniek, vluchten, Help! ,,Kom maar snel”, riep Natalia. En zo gebeurde.

13 maart