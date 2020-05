Waar gaat de tunnel komen? Direct naast de spoorovergang in Orthen

DEN BOSCH - Zo soms kan er in relatief korte tijd een einde gemaakt worden aan onduidelijkheid. Op de vraag waar de nieuwe tunnel voor fietsers en voetgangers bij het spoor in de wijk Orthen in Den Bosch moet komen, is het antwoord duidelijk: direct naast de huidige omstreden en gevaarlijke spoorovergang.

Volgens wethouder Ufuk Kâhya kan het hooguit een metertje of twee naar links of rechts zijn, maar duidelijk is voor hem ook dat het niet de bedoeling is dat de tunnel bijvoorbeeld in Orthen-Links komt te liggen.

Waar gaat de tunnel komen?

Een ruime meerderheid van Bossche politiek was maandagavond tijdens de commissie omgeving tevreden over de keuze om een tunnel voor langzaam verkeer aan te leggen. Maar onduidelijkheid in de tekst van het voorstel leidde tot de grote vraag: waar gaat de tunnel komen?

Te vaag

Volledig scherm Wethouder Ufuk Kâhya. © Marc Bolsius De zinsnede in het voorstel ‘in de omgeving van de huidige overgang’ en geruchten dat dit in de buurt van de huidige locatie van Weener XL richting Orthen-Links zou zijn, was voor de meeste partijen te vaag.



Kâhya nam al rap de wind uit de zeilen. ,,Ik kan niets met geluiden over een ligging bij Weener XL, want dat is niet aan de orde. De tunnel komt zo dicht bij de huidige overgang als het kan en zo ver als het moet.’’ Dat laatste heeft vooral te maken met de technische mogelijkheden. ,,Ik merk als verkeerswethouder dat iedereen in de stad verkeersdeskundige en technisch ingenieur is. Dat ben ik ook niet. Het gaat hier om een ingewikkelde situatie waarbij we moeten kijken hoe de tunnel zo efficiënt mogelijk komt te liggen.’’

Ja, de overgang blijft open

Ook op de vraag of de huidige haakse overgang, die dicht is voor autoverkeer, open blijft tot de tunnel er ligt was de wethouder duidelijk. ,,Ja.’’ Daarmee komt Kâhya niet alleen tegemoet aan de wens van de politiek, maar vooral aan die van de omwonenden die hierop aangedrongen hebben.

Onduidelijkheid over miljoenen

En dan was er ook nog onduidelijkheid over de centen. B en W hebben berekend dat de aanleg van de tunnel de gemeente 1,6 tot 2,9 miljoen euro gaat kosten. De totale kosten worden geschat op 6,7 tot 11,8 miljoen euro, waarbij wordt gerekend op geld van provincie, Rijk en ProRail. De gemeente heeft voor de aanleg nog geen geld gereserveerd.

Boter bij de vis