Waar knip je de allermooiste natuurfoto's in Brabant, Zeeland en Limburg?

DEN BOSCH - ‘De mooiste fotolocaties Zuid-Nederland’ is een ultieme handleiding voor natuurfotografen. Het boek geeft 700 fotoplekken prijs in 180 natuurgebieden en vertelt zelfs in welke maand, op welk tijdstip van de dag en bij welke weersomstandigheden de mooiste natuurfoto’s te maken zijn.

,,Ik weet een plekske in het Nuenens Broek”, zingt Gerard van Maasakkers op z’n best. Nou dan heb je het splinternieuwe boek van Daan Schoonhoven van Boekproducties Pixfactory nog niet gezien. Het grote naslagwerk met ruim 350 pagina’s en de titel ‘De mooiste fotolocaties Zuid-Nederland (Zeeland, Brabant en Limburg)’ legt maar liefst 700 mooie fotolocaties in 180 natuurgebieden bloot.

Wens om een zo goed mogelijk boek natuurfotografie te maken

Het was al een tijdje een grote wens van Daan Schoonhoven (46) die al vele jaren natuur fotografeert. ,,Ik wilde na het uitgeven van al een flink aantal natuurboeken nu eens het best mogelijke boek maken. Iedereen die van natuurfotografie houdt, kent natuurlijk het boek van Natuurmonumenten uit 1996. Dat is tot nu toe een van de meest complete natuurgidsen geweest met natuur- en wandelgebieden. Maar wij gaan vele stappen verder”, zegt Schoonhoven trots.

Bij index zoeken welke dieren of flora je wilt fotograferen

Via een zeer uitgebreide index kun je flora en fauna zoeken. ,,Zo kom je op gebieden uit waar bijvoorbeeld de boomkikker of het pimpernelblauwtje te vinden is. Maar doordat wij met vele tientallen ervaren natuurfotografen hebben gewerkt, kun je dit nieuwe boek als een echte handleiding gebruiken. Op basis van hun ervaring worden met GPS-locaties plekken aangegeven in natuurgebieden waar je succesvol kunt fotograferen. De fotografen geven tips over de beste maand van het jaar, de beste tijd van de dag en dus ook de exacte locaties waar de dieren of planten of landschappen het mooist zijn.”

Quote Ik hoop dat ook wandelaars dit boek gaan ontdekken Daan Schoonhoven, Pixfactory

Zelfs de ideale weersomstandigheden voor de beste foto’s worden in het boek vermeld en de parkeerplaats die dichtbij ligt. ,,Zo heb je als natuurfotograaf hele goede kapstokken, voor als je zelf het gebied helemaal niet kent. Je kan zelfs een jaarplanner downloaden om zo door het jaar heen fotoreisjes te plannen. Ik hoop dat natuurwandelaars dit boek ook gaan ontdekken.”

Talrijke gebieden in Zeeland, Limburg en Brabant komen voorbij. In Brabant zijn dat onder meer De Moerputten, het Bossche Broek, Loonse- en Drunense Duinen, De Brand, Oisterwijkse Bossen, Kampina, Mortelen, Scheeken, Maashorst en ga zo maar door.

Sommigen willen geheime plekjes niet prijs geven

Met sommige fotografen kon Schoonhoven geen zaken doen. ,,Zij wilden hun ‘geheime’ fotoplekjes niet prijsgeven. Maar de meesten hebben daar geen moeite mee. Je moet ook niet verwachten dat ineens duizenden fotografen op dezelfde plek komen fotograferen. Er staan zoveel plekjes in om te bezoeken, dat dat wel mee zal vallen. En zelf hebben we een aantal plekken weg gelaten. Dat zijn vooral plekken waar gevoelige populaties van planten- of diersoorten voor komen.”

Al duizend exemplaren in voorverkoop verkocht

In de voorverkoop zijn al meer dan duizend exemplaren verkocht. ,,Er liggen plannen op de plank om een soortgelijke uitgebreide encyclopedie voor de provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland uit te brengen. Daarna een voor Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht en dan Drenthe, Friesland en Groningen.”