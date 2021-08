Waar komt die lage bromtoon in Den Bosch toch vandaan?

Festival­ter­ras De Façade: Succes in een uithoek van de stad: ‘Een pilsje en drie keer een knaak voor de muziek’

20 augustus DEN BOSCH - Een festivalterras inrichten bij een leegstaand bedrijf in een uithoek van de stad. Verscholen achter hekken en struiken. Rob Janssen en enkele andere initiatiefnemers kregen het voor elkaar. ,,Het is zo'n succes dat we het in de winter hopen te vervolgen.’’