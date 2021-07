Waar moet je zijn in Brabant? Volg de grote rode pijl naar Het Noordbrabants Museum

Nog een irritant bochtje, en het karwei is geklaard. Zowel de opluchting als de tevredenheid zijn even later van het gezicht van chauffeur Patrick Dominikus af te lezen. Hij is werkzaam bij Jenniskens Kraanverhuur uit Beugen. „Ik heb het toch maar mooi gefikst! Het is krapjes aan om met zo’n grote trailer door de stad te karren. Bij Safaripark Beekse Bergen, de vorige tijdelijke locatie van de eyecatcher, was het bijna misgegaan. Dat had niks te maken met een of ander obstakel onderweg. Nee, veel erger! Ben er bijna zeker van dat ik op een gegeven moment midden tussen de wilde dieren was beland; weet alleen niet wélke wilde dieren”, brengt hij grimlachend in herinnering.