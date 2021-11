Waar was dat feestje? Oeteldonk snel opgeruimd na 11-11: ‘We zijn met een man of dertien bezig geweest’

Op de warenmarkt herinnert slechts een enkele lege plastic beker aan het feest. ,,We zijn daar met een man of dertien bezig geweest’’, zegt Johan die rond half negen met een collega inmiddels is opgerukt tot in de Visstraat. Nadat zij vooral veel bekers en flessen hebben opgeruimd is het nu tijd voor het ‘kleinere spul’. ,,Ik ben om half acht begonnen en ga tot een uurtje of vier door. Er ligt vooral veel rommel in de zijstraten’’, zegt Johan.