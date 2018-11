Waarde van in brasserie in Rosmalen gevonden parel bekend: ‘Ik kan er niet voor stoppen met werken’

Het is zeldzaam dat iemand een parel in een oester vindt: de kans is ongeveer één op vijftienduizend. Het is daarom wel héél bijzonder dat het De Winter twee keer overkwam: vier jaar geleden vond ze ook al een parel in een oester, toen in Ameland. Die liet ze al die jaren gewoon thuis liggen.

Maar na haar vondst in Rosmalen haalde ze ook die eerste parel uit de kast. De parel die de Winter vorige maand in Rosmalen vond, is niet helemaal rond en heeft een diameter van tussen de 4 en 5 millimeter. De eerste parel was van ongeveer hetzelfde formaat, maar dan ronder. Inmiddels heeft ze beide parels laten taxeren bij Van Buul juweliers in Den Bosch. ,,Dat deden ze geheel kosteloos, zo leuk vonden ze het. De parel die ik bij Pastis had gevonden, is getaxeerd op 250 euro. De eerste parel uit Ameland was nog ietsjes meer waard, iets boven de 300 euro.’’