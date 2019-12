Waarom acht Bossche restaurants in Gault&Millau-gids staan: ‘Een keur aan geuren en smaken’

Restaurants krijgen geen sterren maar koksmutsen. In totaal zijn er twintig punten te behalen. Drie koksmutsen houdt in dat Gault & Millau 2020 een restaurant voortreffelijk vindt.

Lievelingsadres van recensenten

Chef-kok Dennis Middeldorp krijgt waardering voor zijn duurzame aanpak in sterrenrestaurant Sense. Deze zaak is goed voor 14 punten en twee koksmutsen. Waardering is er ook voor zijn zijn collega Lucas Schrover die werkzaam is in Taste Bij Dirk (14 punten). Citrus scoort niet alleen 13 punten en een koksmuts maar ook een geel hartje als lievelingsadres van de recensenten. Vooral de soep van eendenlever met truffel en pure chocolade valt in de smaak.