Waarom Den Bosch Moerasdraak heette? Sarah zoekt het uit in spannende speelfilm

Het was zijn buurvrouw die de Bossche filmmaker Ruben Swart (31) op het idee bracht. ,,Zij is als vrijwilliger actief bij de Kring Vrienden op de rondvaartbootjes op de Binnendieze. Een jaar of zeven terug stapte ik bij haar in het bootje. En zij vertelde over Moerasdraak, wat jarenlang de bijnaam van Den Bosch was. Ik had als geboren en getogen Bosschenaar nog nooit van de naam Moerasdraak gehoord. Dat hield me enorm bezig.”