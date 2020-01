Waarom Den Bosch nu rijp lijkt voor vuurwerkvrije zones: ‘Meer klachten over geknal en vandalisme’

,,Bij de jaarwisseling van 2018 naar 2019 was er een enkeling in de wijk die klaagde over vuurwerk. Er werd incidenteel gevraagd om een vuurwerkvrije zone. Daar hebben we geen werk van gemaakt. Maar nu is het anders. Want het gaat om heel wat meer klachten en verzoeken. Mensen zijn het beu.’’ Dat zegt Aad van der Steen, voorzitter van de Rosmalense wijkraad Sparrenburg.