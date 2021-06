Waarom geen boetes bij ontruimen feest bij Zuiderplas? ‘Bewust gekozen voor laagdrempelige inzet’

400 vlinders om Joods kinder­trans­port vanuit Vught te herdenken

31 mei VUGHT - Jasmijn (11) wijst haar gekleurde papiervlinder op het monument aan. ,,Een vlinder in roze; mijn lievelingskleur. Ik heb extra mijn best gedaan op deze vlinder. Heel erg wat er hier in Vught is gebeurd.”