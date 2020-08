Waarom het Bossche stadhuis knalrood werd

Deelfiet­sen bij bushaltes in Den Bosch komen op zijn vroegst in het najaar

12:34 DEN BOSCH - Honderd deelfietsen bij bushaltes op dertien plekken in Den Bosch. Dat was het idee in maart en dat is het nog altijd. Alleen de coronacrisis zorgt voor vertraging, meldt busvervoerder Arriva. Zij gaat er nu vanuit dat de fietsen komend najaar geplaatst worden.