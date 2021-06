‘Waarom moet ik mij na jaren van stress opnieuw bewijzen?’, kans op terugkeer wethouder Jan Hoskam zéér klein

,,Zestig procent kans dat ik mij terugtrek als kandidaat’’, reageert Hoskam woensdagmiddag desgevraagd. Hij laat doorschemeren dat hij nog wel even wil aftasten hoe leden van de Bossche VVD-afdeling er over denken als hij zijn kandidatuur tóch doorzet. Is er net als in 2014 en 2018 alsnog voldoende steun van de leden te krijgen om nóg een keer als lijsttrekker gekozen te worden? Hoskam, sinds 1998 in de Bossche politiek, voelt dat op ervaring als geen ander aan.