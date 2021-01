‘Waarom niet?’ staat symbool voor Bossche ambities

Bossche street artists maken kosteloos kunst van dichtgetim­mer­de winkelpan­den

29 januari DEN BOSCH - Na de rellen van afgelopen maandag hebben vele winkeliers in de Bossche binnenstad noodgedwongen hun panden dicht getimmerd. Voor Jan-Henk van Ieperen, creatief leider van street art-platform Kings of Colors, bieden de houten panelen echter een uitstekend canvas om ondernemers een hart onder de riem te steken. Van Ieperen: ,,Dit moeten we gewoon doen.”