Waarom nu al meedenken over verkeer en vervoer Vught in 2035? ‘Wacht uitspraken N65 en spoor af’

Video Bewoners mogen uren na gaslek terug naar hun woning in Den Bosch: ‘Gevaar is geweken’

DEN BOSCH - De tientallen bewoners die maandagmorgen werden geëvacueerd na een gaslek in een appartementencomplex aan de Doornburgstede in Den Bosch, mochten rond 15.30 uur weer naar huis. De brandweer heeft metingen verricht en maakt duidelijk dat de kust weer veilig is.

29 november