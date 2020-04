Waarom zou iemand aluminium plaatjes stelen uit het Levensbomenbos?

In het levensbomenbos in Rosmalen zijn alle aluminium plaatjes gestolen. Mede-initiatiefnemer Helmus Boons snapt niet waarom. ,,Is het dezelfde dief die ook actief is op de begraafplaats?", vraagt hij zich af.

Het levensbomenbos achter het crematorium en begraafplaats aan de Oude Baan in Rosmalen oogt steeds meer als een bosje. Na de opening volgden twee superhete zomers waardoor een aantal jonge bomen het niet redde. Vooral de beuken leden onder de hitte. ,,Maar de rest doet het eigenlijk best goed”, zegt initiatiefnemer Helmus Boons.

Ter nagedachtenis

Hij was afgelopen week weer op het stuk land waar particulieren en bedrijven boompjes hebben laten planten. Bij voorbeeld ter gelegenheid van de geboorte van een kind, een huwelijk of ter nagedachtenis aan een dierbare. Of voor een jubilaris of ander gedenkwaardig moment voor een bedrijf, instelling of vereniging. 135 bomen staan er.

Zo groot als een euro

Boons zag tot zijn verbazing dat alle aluminium plaatjes waren verdwenen. De ronde plaatjes zijn ongeveer zo groot als een euro en waren voorzien van initialen, al naar gelang de soort boom. Bijvoorbeeld TK als afkorting van tamme kastanje. Zo konden bezoekers makkelijker hun ‘eigen’ boompjes weer terugvinden op het terrein. Ze waren geschroefd op de bovenkant van kleine paaltjes. Boons snapt werkelijk niet waarom die plaatjes zijn verwijderd. ,,Ze zijn allemaal losgeschroefd en verwijderd. Die dingen brengen ook helemaal niets op, dus ik snap niet waarom ze weg zijn.”

Dezelfde dader

Boons zelf sluit niet uit dat er een verband is met diefstallen op de naastliggende begraafsplaats. ,,Ik ben vaak hier en spreek ook regelmatig bezoekers van de begraafplaats en daar zijn afgelopen jaren ook verschillende dingen verdwenen. Misschien is in ons bos wel dezelfde dader bezig.”

Geen direct verband

Ook het Brabants Dagblad besteedde afgelopen jaren aandacht aan de regelmatige diefstal van spullen van het graf van de zoon van Angelina van Dongen. De politie ziet geen direct verband tussen die ontvreemding en de recente diefstal. ,,Een verband met het ontvreemden van spullen bij een graf vorig jaar in Rosmalen zien wij niet. Daar is destijds onderzoek naar gedaan en dat is afgerond. We hebben geen nieuwe meldingen gehad van het wegnemen van spullen van die begraafplaats.”