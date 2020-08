Waarschuwing voor auto-inbraken in Rosmalen, verdachte doet vooronderzoek met elektrische step

Bossche kermis start stroef, maar Tommy Boesveld mag eindelijk zijn peperdure Reactor laten draaien

21 augustus DEN BOSCH - Het is vaak behoorlijk druk op de openingsdag van de Bossche kermis. Maar dat is deze vrijdag niet het geval. Halverwege de middag is het een koud kunstje om de juiste afstand tot elkaar te bewaren. ,,Door die grijze hekken ziet het er niet erg uitnodigend’’, zegt Hans van Tol, exploitant van de Turbo Polyp.