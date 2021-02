Waarschuwingsbord voor dassen in Jagersboschlaan Vught blijkt ‘foutje’ van overijverige ambtenaar

De borden werden vorige week geplaatst en leidden tot grote verontwaardiging bij omwonenden. Zij beweren namelijk al langere tijd dat er dassen in de directe omgeving van de Jagersboschlaan zitten en stelden alles in het werk om de verharding van de zandpad te voorkomen.

Onderzoek

Dat lukte niet. Een onderzoek van Cobra wees namelijk uit dat er in de strook langs de weg geen dassenburcht was aangetroffen. Daarnaast was verharding van de laan volgens de gemeente noodzakelijk in verband met de aanleg van de N65 en het bereikbaar houden van de het Maurick-College, Regina Coeli en de Martinihal.

Quote Daarom is het plaatsen van deze borden erg overdreven en om die reden halen we ze weg College van burgemeester en wethouders Vught

Een verzoek van omwonenden, de SP en D66 om een uitgebreid onderzoek uit te voeren naar dierenleven in de directe omgeving van de Jagersboschlaan werd van de hand gewezen. De Jagersboschlaan werd, na een gang naar de rechter bestraat met klinkers, én is het de bedoeling dat de fietsstraat wordt opengesteld voor gemotoriseerd verkeer.

Volledig scherm De Jagersboschlaan werd vorig jaar verhard. © Roel van der Aa

De verbazing was dus groot toen er vorige week plots toch twee borden verschenen met: ‘Pas op, overstekende dassen’. ‘Deze borden hadden niet geplaatst mogen worden', schrijft het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de omwonenden.

Overdreven

De Omgevingsdienst zou volgens het college sporen hebben gevonden die van een das maar net zo goed van een hond kunnen zijn. ‘Het is dus niet voor honderd procent uit te sluiten dat er een das zit maar de kans daarop is erg klein. Op basis hiervan heeft een voortvarende ambtenaar, op eigen initiatief en met de beste bedoelingen, een bord laten plaatsen. Hij was niet op de hoogte van een recent uitgebreid onderzoek dat duidelijk aantoonde dat er geen dassen in de directe omgeving zijn. Daarom is het plaatsen van deze borden erg overdreven en om die reden halen we ze weg.’

Het college betreurt dat het plaatsen van de borden tot enige onrust heeft geleid.

Afgelopen weekend verschenen er aanvullende teksten onder het ‘dassenbord’ en tekeningen op bomen maar die werden door de gemeente snel weer weggehaald.

Volledig scherm Teksten onder het dassenbord. © BD

Volledig scherm Een das in de boom. © BD