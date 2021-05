Wachten, wachten, wachten op een huurwoning in Den Bosch: tijd loopt op naar meer dan 10 jaar

Dikke winst voor FC Den Bosch in laatste thuiswed­strijd van het seizoen

7 mei Jack de Gier had een duidelijk doel voor ogen met FC Den Bosch in de thuiswedstrijd tegen Telstar van vrijdagavond. ,,Ons laatste thuisduel van het seizoen winnen en de nul houden”, zei de coach, die vrijdag zijn contract in stadion De Vliert met een jaar verlengde, vooraf.