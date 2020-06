Wachtpaviljoen op Parade en afsluiting Korte Putstraat bij Kerkstraat van de baan

DEN BOSCH - Het paviljoen op de Bossche Parade als wachtruimte voor gasten van horeca-bedrijven in de Korte Putstraat is voorlopig van de baan. Wel gaat de gemeente na of de ‘gedoseerde toegang’ tot de Korte Putstraat nodig is.

Volgens Paul Martelhoff, voorzitter van de Stichting Korte Putstraat en eigenaar van restaurant Allerlei & Visserij, gaf de gemeente geen toestemming voor een ‘wachtpaviljoen’ omdat het bouwsel met één etage te hoog zou zijn.

Voorwaarden

Maar volgens een woordvoerster van de gemeente hebben de ondernemers van de Korte Putstraat ‘onder voorwaarden toestemming gekregen om een wachtpaviljoen in te richten op de Parade’. ,,Maar ze hebben besloten daar vooralsnog geen gebruik van te maken.’’

Voor verbetering vatbaar

Martelhoff zegt begrip te hebben voor de gestelde voorwaarden. ,,Mogelijk kan een paviljoen wel een rol spelen als onderdeel van activiteiten tijdens de Bossche Zomer’’, zegt Martelhoff. ,,We gaan kijken of dat kan. Maar er is niks te zeggen over de invulling’’, bevestigt Bernard Kuenen, voorzitter van de Bossche afdeling van Koninklijke Horeca Nederland.

‘Een Vandaag’, zond dinsdag een reportage uit die maandag was opgenomen in de Korte Putstraat. Anja Schoenmakers van tapperij De Keijzer dat het niet te doen was om alle regels na te laten leven. In de reportage wees zij een terrasgast terecht die een arm om haar hals had gelegd.

Zonder namen te noemen zegt Kuenen dat er op verschillende horecalocaties in de stad het een en ander voor verbetering vatbaar is in het kader van de coronaregels. ,,Dat zal de komende dagen zeker gebeuren in overleg met de gemeente.’’

Wachtende mensen

Het Brabants Dagblad meldde onlangs dat ondernemers van de Korte Putstraat zich schrap zouden zetten voor te grote drukte vanaf maandag tijdens de beperkte heropening van de horeca. ,,Met een ingang aan de Kerkstraat en de Lange Putstraat wordt het te krap voor elkaar tegemoetkomende bezoekersstromen. Grote kans dat je op beide hoeken een rij wachtende mensen hebt. Met de winkels in de Kerkstraat is dat niet handig’’, zei Karlijn van Oss, mede-eigenaar van restaurant Noemme dat is gevestigd in de Korte Putstraat.

Volledig scherm Karlijn van Oss op het terras van restaurant Noemme. © Marc Brink/BD

‘Het was te overzien’

Van Oss zei de gemeente te hebben gevraagd om de Lange Putstraat als enige toegangsweg te gebruiken. Maar wie maandag de Korte Putstraat inliep vanuit de Kerkstraat kreeg even verderop van hostesses te horen dat het de bedoeling is om de straat in te lopen via de Lange Putstraat en te vertrekken via de Kerkstraat. Er was geen afsluiting. ,,Achteraf is het gekkenwerk om van mensen te verwachten dat ze een eindje omlopen. En het scheelt dat het niet storm heeft gelopen. Het was druk, maar te overzien’’, aldus Martelhoff.

‘Wat nog nodig is’