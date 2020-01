Wachttijd operaties in JBZ lopen wat op; vorig jaar 800 operaties minder

Markant kantoor­pand in Schijndel krijgt nieuwe ‘bewoner’, cateraar verhuist naar Rosmalen

13:33 SCHIJNDEL - Vitam Catering heeft het markante kantoorpand in Schijndel bij de rotonde op de hoek Steeg-Structuurweg ingeruild voor een nieuwe plek aan de Burgemeester Burgerslaan in Rosmalen. Het Boxtelse bedrijf Nobralux verhuist later dit jaar naar het het voormalige pand van Vitam in Schijndel.