Wadec Salewicz brengt bevrijdingsvuur naar Brabant: ‘Vrijheid is het allerbelangrijkste’

,,Dat ik als Brabander het bevrijdingsvuur in de nacht van 4 op 5 mei naar de provincie mag brengen die 75 jaar geleden mede door mijn vader bevrijd is, vind ik heel bijzonder", zegt Wadec Salewicz (74). Als zoon van een Poolse bevrijder is de Oosterhouter zeer vereerd dat hij door het Comité 4 en 5 mei is gevraagd om deze taak op zich te nemen.

Met jeeps naar 14 provincies

Quote Ik ben er tot in mijn diepste gevoel van doordron­gen hoe belangrijk vrijheid is.” Wadec Salewicz, Zoon van Poolse bevrijder. Het bevrijdingsvuur, dat in 1948 vanuit Normandië naar hotel de Wereld in Wageningen is gebracht, wordt sinds 1967 jaarlijks door hardlopers naar alle provincies gebracht. In hotel de Wereld werden de onderhandelingen met de Duitse bezetter gevoerd over de overgave. Vanwege de coronacrisis wordt het vuur dit jaar deels via jeeps naar de 14 provincies gereden.

Het doet me iets dat ik dit mag doen

Salewicz: ,,Als ik maandagavond met dat vuur op de achterbank naar Den Bosch rijd, ik rij gewoon zelf, dan zal er wel het een en ander door mijn hoofd gaan. Het doet me wel iets dat ik dit mag doen. Je weet niet op voorhand waar je aan denkt, maar mijn gedachten tijdens de autorit zullen zeker uitgaan naar alle bevrijders en alle mensen die zich ingezet hebben voor de bevrijding van Brabant. Dat mijn vader daarbij een rol heeft gespeeld, zorgt dat het erg dichtbij komt. Vader Michal heeft bij het Kapelsche Veer gevochten en bij de bevrijding van Oosterhout en Breda. Door mijn vader en door de oorlog ben ik er tot in mijn diepste gevoel van doordrongen hoe belangrijk vrijheid is. Ik ben zeer gedreven bij het uitdragen van die gedachte.”

Pijn en onmacht

De aan de Zandheuvel in Oosterhout geboren Salewicz zag als kind en als volwassene de pijn en de onmacht van zijn vader. ,,Zelfs tijdens verjaardagen en feestjes met zijn gezin voelde hij zich alleen, omdat hij als achttienjarige zijn hele familie in Polen heeft moeten achterlaten. ‘Nu sta ik hier weer alleen’, zei hij dan. Hij miste zijn vader, moeder, broer en zussen.”

Lastig

Terug naar Polen was lastig na de oorlog. Oud-strijders die voor de bevrijding van Europa en hun vaderland hadden gevochten, werden bij terugkeer tegengewerkt door de communistische overheersers. Sommige oud-soldaten werden gearresteerd. Salewicz: ,,Hij durfde niet te gaan. De eerste keer was in 1975. Toen moest hij een visum aanvragen. Als vechter voor zijn vaderland vond hij dat zeer pijnlijk.”

Geen Whatsapp, Instagram of Facebook

Door de onvrijheid tijdens de oorlog en het verdriet van de soldaten van 1e Poolse Pantser Divisie van generaal Stanislaw Maczek over hun vaderland kwam Salewicz tot het besef dat vrijheid het belangrijkste is wat een mens kan hebben. ,,Ik draag die boodschap overal uit. Ik geef lezingen, ik doe schoolprojecten, geef rondleidingen in het Maczek Museum en straks het Generaal Maczek Memorial in Breda. Daarnaast ga ik met het bestuur van de 1e Poolse Pantser Divisie Nederland naar allerlei herdenkingen in Normandië, Roeselare, Axel, Lommel, Breda en Oosterhout. Ik zeg bij schoolprojecten over vrijheid tegen de kinderen ‘Stel je voor dat je geen Whatsapp, Instagram, Facebook mag gebruiken. En dat je niet over vluchtelingen, het homohuwelijk of politiek mag praten anders word je meegenomen door de politie’. Nou dan snappen ze heel goed wat vrijheid betekent. Dat verhaal moet verteld blijven worden.”

Vuur in een stormlamp

- Wadec Salewicz krijgt het bevrijdingsvuur maandagavond in Wageningen in een stormlamp aangereikt van de Commissaris van De Koning van Gelderland en rijdt vervolgens naar Den Bosch. Hier stapt hij over in een jeep en wordt naar de Commissaris van de Koning van Brabant, Wim van der Donk, gereden. Precies om middernacht wordt het bevrijdingsvuur in Den Bosch ontstoken.

- Salewicz is in december 1945 geboren aan de Zandheuvel in Oosterhout.

- Salewicz organiseert de jaarlijkse herdenking in oktober op het Poolse ereveld op Leijsenakkers in Oosterhout.

- Is vrijwilliger bij het Maczek Museum en het Generaal Maczek Memorial in Breda.

- Is vice-voorzitter van de 1e Poolse Pantser Divisie Nederland.

- Over vader Michal Salewicz is de film In de huid van mijn Poolse opa gemaakt. De film is een initiatief van kleinzoon en journalist Koen van Groesen.