Wagen van carnavalsvereniging De Krabkes rijdt achteraan, maar eindigt vooraan

Marco Kroon ontkent uitdelen kopstoot agent: ‘Ik vierde gewoon carnaval’

18:06 DEN BOSCH - Majoor Marco Kroon (48) ontkent dat hij zondag in het centrum van Den Bosch een kopstoot heeft uitgedeeld aan een politie-agent. Volgens zijn advocaat Geert-Jan Knoops was het niet de intentie van Kroon om de agent te verwonden. ,,Er is geen sprake van opzettelijke handelingen”, laat de raadsman aan het Brabants Dagblad weten.