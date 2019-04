Wales is trots op de bevrijding van Den Bosch (en Jeruzalem)

B en W Den Bosch: Kritiek Maaspoort Kids is onterecht

10:44 DEN BOSCH - Bij Maaspoort Kids moeten ze niet zo zeuren. Daar komt de reactie van het college van B en W op de klaagzang en het per direct stoppen van de stichting die activiteiten voor kinderen in de Maaspoort organiseert in bedekte termen op neer. In antwoorden op vragen van de PvdA zet het college op een rij welke activiteiten (financieel) ondersteund zijn. En maakt het duidelijk waarom ook Maaspoort Kids geen eigen onderkomen krijgt.