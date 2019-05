Walking Football: ‘Heerlijk dat je elke week de wei in mag’

Jeugd krijgt gratis handboog­schiet­les in aanloop naar WK in Den Bosch: met pijl en boog naar school

9:16 DEN BOSCH - Ruim 6000 leerlingen van basisscholen, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs hebben de afgelopen maanden in Den Bosch kennisgemaakt met handboogschieten. De gemeente biedt scholen gratis les(sen) aan, in samenwerking met de Nederlandse Handboog Bond. ,,We hadden gerekend op maximaal 5000 deelnemers. Dit is een fantastisch resultaat’', zegt Edwin Smolders van ‘S-Sport Den Bosch, die het project namens de gemeente begeleidt.