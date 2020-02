Wandelen en dansen in Den Bosch: Walk & Dance to Fight Cancer is nieuw evenement

Video Eigenaar deels gezonken woonboot in Den Bosch halsover­kop in vliegtuig naar huis, buren konden zijn woning niet redden

16:54 DEN BOSCH - Terwijl verzekeringsexperts maandagmorgen de schade opnemen, is de eigenaar van de gezonken woonboot op weg naar huis. Hij zat in het buitenland toen storm Dennis over de Bossche Ertveldplas raasde en zijn woning deed kapseizen.