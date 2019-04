Wandeling langs bijzondere Bossche klokken; met concerten door stadsbeiaardier

Lekkage leidt tot schade aan vloer indoorhal Prins Hendrik; aannemer is aansprake­lijk volgens Vughtse sportclub én gemeente

14:18 VUGHT - Een lekkage leidt tot schade van de vloer van de in 2012 in gebruik genomen indoorhal van sportclub Prins Hendrik in Vught. De kunststofvloer komt omhoog. Een klein deel van de hal is daardoor onbruikbaar. De sportclub én de gemeente willen dat bouwer Hendriks Gemert b.v. het probleem vóór het komende winterseizoen oplost.