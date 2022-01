Wandeling langs Bossche monumenten tijdens Nationale Holocaust Herdenking: ‘Verhalen levend houden’

Oude Synagoge

Verhalen levend houden

Initiatiefneemster van de herdenkingstocht is Desirée Coense: ,,Mijn grootvader was een zigeuner wat eigenlijk een scheldwoord is. Mijn familie woonde op kamp Siberië wat geruimd is in de oorlog. Na de oorlog leerde mijn familie wat er gebeurd was met hen die minder gelukkig waren. Die verhalen herdenken en levend houden is belangrijk nu de generatie die de kampen overleefde nauwelijks meer onder ons is. Daarom wil ik met deze tocht álle Bossche slachtoffers van de holocaust herdenken.’’