Wandelvierdaage Helvoirt gaat van start

Restaura­tie huis Jeroen Bosch kost meer dan miljoen, precies prijskaart­je pas duidelijk na onderzoek à 130.000 euro

6:11 DEN BOSCH - Natuurlijk gaat de restauratie van het Jeroen Boschpand De Kleine Winst op de Bossche Markt meer geld kosten dan gedacht. Die waarschuwing gaf wethouder Mike van der Geld al vast aan de politiek. Hoeveel meer dan de in 2017 geschatte één miljoen euro is (nog) niet te zeggen. Daar is weer de 130.000 euro voor nodig die de gemeenteraad beschikbaar moet stellen voor een onderzoek naar de bouwhistorische restauratie.