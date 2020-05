Want om een bankje in een park zet je nou eenmaal geen plastic spuugschotje

DEN BOSCH - In tijden van corona ga je niet zo snel op een bankje in het park zitten. En dan van die vrijheidsbeperkende plastic spuugschotjes en -schermen eromheen zetten, da’s toch geen porem?, zo dachten Misha de Bok en Stijn Hansen van het Bossche bedrijf SQuare. Voila, het idee voor de eerste social distancing bank werd geboren.

We zijn het wel een beetje beu: dat binnen zitten, minder sociaal contact en dan ook nog die anderhalve meter afstand houden. Hoe keuvel je tegenwoordig even met elkaar tijdens een rondje met de hond of een wandeling in het bos?

Coronaproof

De bankjes in de openbare ruimte zijn nou niet echt coronaproof te noemen. En daar moest iets aan worden gedaan, vond het Bossche bedrijf SQuare. In het Zuiderpark kon daarom worden geoefend met de ‘COZIT-3’, een Covid-proof bankje.

Quote Al dat plastic dat wordt gebruikt voor schermen is bovendien reteslecht voor het milieu Mischa de Bok

Het tafelblad meet een diameter van anderhalve meter. Misha de Bok: ,,Geschikt om - conform de huidige RIVM-richtlijnen - veilig buitenshuis met elkaar te kletsen. Al dat plastic dat wordt gebruikt voor schermen is bovendien reteslecht voor het milieu." De bank is demontabel en eventueel uitbreidbaar.

Volledig scherm Stijn Hansen en Misha de Bok van de Bossche onderneming SQuare zitten in het Zuiderpark aan hun zelfontworpen tafelbank. © Chris Korsten

Niet de anderhalve meter waarborgen

De Bok benadrukt dat het model voor allerlei branches en sectoren interessant zou kunnen zijn: ,,Denk aan het onderwijs, het kantoorwezen, de recreatieve sector, en niet te vergeten de horeca. Want op meerdere plekken in de stad, waaronder het pittoreske, maar krappe uitgaansgebied in De Uilenburg, is de anderhalve meter-samenleving niet of nauwelijks te waarborgen."

Quote Op meerdere plekken in de stad, waaronder De Uilenburg, is de anderhalve me­ter-samenle­ving niet of nauwelijks te waarborgen Mischa de Bok

Buurtbewoner Liselotte Versteeg, geflankeerd door haar hondje RAF, komt eens poolshoogte nemen. Ze neemt de proef op de som door plaats te nemen op een van de drie zitplaatsen. ,,De onderlinge afstand is voldoende. En dat de vorm rond is, komt de sfeer ten goede", luidt haar voorlopige conclusie.

Virus

Versteeg blijft nog even hangen voor een praatje: precies het idee achter de social distancing-bank. ,,Ik ben persoonlijk niet bang van het virus, wel ben je voortdurend op je hoede. Het zijn rare tijden, dat is zeker. In korte tijd is er veel veranderd. Ook als het gaat om mijn job. Ik ben sch rijftolk. Aanvankelijk had ik als zzp’er opeens niks meer te doen; gelukkig zie ik weer langzaam een opwaartse lijn."

Op zijn kop

Monique Maas, in gezelschap van haar hondje Sjoko, is ook benieuwd naar het gevaarte dat in het Bossche Zuiderpark is neergezet. En zo is de bank alweer bijna gevuld. ,,Deze crisis heeft de wereld totaal op zijn kop gezet. Alles lijkt nu in het teken te staan van de gezondheid. Dit zitmeubel kan mogelijk een positieve bijdrage betekenen’’, doelt ze op het praatje met elkaar.

Quote Alles lijkt nu in het teken te staan van de gezondheid. Dit zitmeubel kan mogelijk een positieve bijdrage betekenen Monique Maas