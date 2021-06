Wapens? Politie Den Bosch laat ze je straffeloos inleveren. En vuurwapens worden thuis opgehaald

Kids sollicite­ren in Den Bosch voor het bijbaantje waar iedereen van droomt: glijbaan­tes­ter

3 juni DEN BOSCH - Je hebt weleens van die baantjes waar iedereen van droomt. Beddentester, chocoladeproever of professioneel Netflix-kijker. Maar hoog op dat lijstje staat ongetwijfeld óók de functie van glijbaantester. Op 16 juni is in het Sportiom in Den Bosch een echte sollicitatiedag voor deze functie.