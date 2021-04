Warenmarkt zonder sokken en onderbroeken is maar half werk: ‘De markt maak je samen’

Video Wielrenner valt in Máximakanaal bij Rosmalen, met spoed naar ziekenhuis gebracht

18:43 ROSMALEN - Een wielrenner is woensdagmiddag in het water gevallen van het Máximakanaal in Rosmalen. De hulpdiensten rukten massaal uit. De man is 45 minuten lang gereanimeerd en uiteindelijk naar het ziekenhuis vervoerd.