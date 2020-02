Warm welkom voor Amadeiro in onstuimig Oeteldonk

Het Stationsplein in Den Bosch stond zondag weer helemaal zwart van de mensen in de kleuren van Oeteldonk; rood-wit-geel. Geheel volgens traditie zette Prins Amadeiro precies om 11.11 uur zijn voet op de eerste-stapsteen op Perron 1 van het Centraal Station Oeteldonk.



Voor Amadeiro XXVI was het zijn tweede keer nadat hij in 2019 Amadeiro XXV was opgevolgd. Daarna werd hij gehuldigd op het plein en toegesproken door de Peer.



De Peer is dit jaar in het gezelschap van Hendrien, die volgens het Oeteldonkse protocol alleen in een schrikkeljaar op zondag mee 'mag’. Vanaf het Stationsplein worden de prins en zijn adjudant naar de Markt begeleid door honderden deelnemers van de intocht.