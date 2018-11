Wat als je vader of moeder in de gevangenis zit? ‘Kinderen worden niet goed begeleid’

Uitslaande brand in woning in Rosmalen, slachtof­fer uit het pand gehaald

18:49 ROSMALEN - Aan de Empelseweg in Rosmalen is donderdagavond omstreeks 18.00 uur brand uitgebroken in een woning. Het gaat om een uitslaande brand. In het pand is een slachtoffer aangetroffen.