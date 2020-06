Wat Bossche wijken willen: van snelheidsmeters tot een zebrapad

De Bossche burgemeester Jack Mikkers kondigde een tijd geleden aan dat in elke Bossche wijk (veertien) zou worden nagegaan hoe het zit met veiligheid. In Maaspoort, Empel en Engelen zijn enquêtes en bewonersavonden gehouden. ,,We wilden graag horen hoe inwoners tegen de veiligheid in hun eigen omgeving aankijken. Inwoners noemden verschillende onderwerpen zoals onveiligheidsgevoelens door hangjeugd en woninginbraken’’, aldus Mikkers. De komende tijd wordt met de politie nagegaan welke aanpak geschikt is.

In de Maaspoort vinden inwoners het belangrijk dat er aandacht is voor verkeer, overlast van jongeren en auto-inbraken. De oplossingen die inwoners daarvoor bedachten waren: een zebrapad bij De Schans tijdelijke snelheidsmeters op de Maaspoortweg en drempels op de Saren (bij voetbalclub Wilhelmina). Verder pleiten zij voor een mobiele camera voor extra toezicht die het buurtpreventieteam zou mogen installeren als er iets aan de hand is. Ook is voorgesteld om op sociale media een campagne te houden tegen jeugdoverlast

In Empel willen inwoners graag aan de slag met het verkeersgedrag. Ze dringen aan op maatregelen om de verkeerssituatie bij basisschool Caleidoscoop aan te pakken. Begin vorig jaar werd al gepleit voor een zebrapad. Ook is een aantal inwoners van Empel voorstander van ‘rent a cop’ waarbij je via instagram een wijkagent kunt vragen om ergens aandacht aan te geven.