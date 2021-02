Wat Claire leerde over deelname aan tv-programma Nieuwe Boeren: ‘Iedereen zou een keer een beest geslacht moeten zien worden’

Smitsorgel Den Dungen krijgt prachtige klankkleur weer terug

18:31 DEN DUNGEN/ROSMALEN - Oei, oei, oei, wat was ze gehavend. Het oude Rijksmonument, het Smitsorgel in de Jacobus de Meerderkerk in Den Dungen, kraakte in haar voegen. Na een ‘open hartoperatie’ heeft orgelbouwer Pels & Van Leeuwen uit Rosmalen alle puzzelstukken zowat gerestaureerd. Nu is het opbouwen van het orgel begonnen.